Mad Max: Hideo Kojima sollte eine Videospiel-Adaption machen, findet Schöpfer George Miller

Mit Furiosa: A Mad Max Saga steckt George Millers nächster großer Eintrag in die beliebte Filmserie in den Startlöchern. In einem Interview mit GamingBible hat der Star-Regisseur nun seine Gedanken zu einer Videospieladaption von Mad Max geäußert.

Es scheint, Miller hat ziemlich klare Vorstellungen davon, wer sich um eine solche Adaption kümmern sollte: nämlich Hideo Kojima. Seiner Meinung nach sei Kojima der perfekte Kreative für eine solche Aufgabe. Allerdings gibt er selbst zu: „Er [Kojima] hat so viel Fantastisches im Kopf, dass ich ihn nie danach fragen würde.“

Kojima würde es sicher freuen. Mehrfach erklärte er, George Miller sei sein „Gott“. In Death Stranding 2 erwartet uns sogar ein Charakter, der das Antlitz von George Miller spendiert bekam. Aber Kojima hat eben auch viel um die Ohren. Death Stranding 2 ist bereits in Produktion, mit Physint soll zudem ein Stealth-Projekt folgen. Ob da noch Platz für ein Mad-Max-Spiel bleibt? Schwer zu sagen.

Stichwort „Mad-Max-Spiel“: Von der Adaption von 2015 zeigte sich Miller wenig begeistert. „Es war nicht so gut, wie ich es wollte“, gab Miller zu, bevor er hinzufügte: „Ich gehöre zu den Leuten, die Dinge lieber sein lassen, wenn man sie nicht auf höchstem Niveau machen kann.“

via GamingBible, Bildmaterial: Death Stranding 2 On the Beach, Kojima Productions, Sony