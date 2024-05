Leider lecker: Nächste Woche eröffnet das One Piece Café mit vielen Speisen und Getränken

Monkey D. Ruffy und seine Strohhutbande feiern den 25. Geburtstag des Anime. Toei Animation hat sich dafür zahlreiche Aktivitäten einfallen lassen. So gibt es an diesem Wochenende ein Event in Berlin und demnächst eine neue Konzertreihe, die auch hierzulande Halt macht.

Für die zu den Events passende Verköstigung müsst ihr allerdings eine etwas weitere Reise in Kauf nehmen. Wie man bekannt gab, eröffnet am 11. Mai 2024 ein neues One Piece Café, allerdings in Las Vegas, Nevada. Dort werden Franchise-bezogene Speisen, Getränke und Waren verkauft.

Das Café eröffnet ab dem 11. Mai um 11 Uhr Ortszeit. Elf verschiedene Speisen und vier Getränke führt die Speisekarte auf der offiziellen Website. Für Chopper’s Hat Cake legt ihr 25 US-Dollar auf den Tisch, Sanji’s Seafood Fried Rice kostet 14 US-Dollar, Zozo’s Onigiri bekommt ihr schon für 6,50 US-Dollar.

Leider lecker, leider weit weg. Näher, weil bald überall verfügbar: Die neue Switch-Portierung von One Piece Odyssey. Sie wird am 26. Juli 2024 erscheinen und beinhaltet die DLC-Erweiterung Reunion of Memories bereits. Die neue Handelsversion könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen!

via Siliconera, Bildmaterial: Toei Animation