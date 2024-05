Kingdom-Hearts-Fans wundern sich, warum ein Spiel in der Steam-Sammlung außen vor bleibt

Nachdem Kingdom Hearts jahrelang exklusiv im Epic Games Store auf dem PC erhältlich war, findet die Serie im kommenden Monat endlich ihren Weg auf Steam. Oder sagen wir, der größte Teil der Serie. Auf das musikalische Spin-Off „Melody of Memory“ müssen Steam-SpielerInnen nämlich weiterhin verzichten.

Anfang dieser Woche gab Square Enix endlich die Nachricht bekannt, dass Kingdom Hearts seine Exklusivität im Epic Games Store verliert und nächsten Monat auf Steam erscheint, worauf die Fans seit Jahren gewartet haben. Obwohl die Ankündigung bei PC-Spielern größtenteils Anlass zum Jubeln gab, gibt es einen merkwürdigen Vorbehalt bei den Ports.

Fans fiel nämlich schnell auf, dass das Rhythmus-Abenteuer „Melody of Memory“ nicht inbegriffen ist. Als die Reihe vor zwei Jahren im Epic Games Store an den Start ging, war dieser Serienableger mit dabei. Im Epic Games Store ist er auch heute noch erhältlich.

Obwohl es stimmt, dass „Melody of Memory“ für den Kanon von Kingdom Hearts nicht überlebenswichtig ist – obwohl er in seinen letzten Momenten Kingdom Hearts 4 einleitet –, ist es dennoch eine merkwürdige Auslassung, die noch seltsamer wird, wenn man bedenkt, dass der Titel ist die aktuellste Veröffentlichung der Serie markiert.

Bisher haben Square Enix und Steam nicht kommentiert, warum „Melody of Memory“ in der Steam-Sammlung fehlt. Es ist möglich, dass der Titel in Zukunft nachrückt, auf absehbare Zeit sieht es aber so aus, als bliebe das Spiel auf PCs weiterhin „Epic Games Store“-exklusiv.

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix, Disney