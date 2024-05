Hookah Haze: Das exotische Shisha-Abenteuer hat endlich einen konkreten Termin

Der Publisher Aniplex und der Entwickler Acquire haben bekannt gegeben, dass das exotische Shisha-Abenteuer Hookah Haze am 11. Juli dieses Jahres für Switch und PCs via Steam erscheinen soll. Für alle Interessierten erscheint am 11. Juni außerdem eine Demo für PCs.

Management einer Shisha-Bar

In diesem Spiel müssen wir uns als neuer Manager einer Shisha-Bar beweisen. Toru Sumiki hat nicht mehr lange zu leben. Seine letzten Tage will er deshalb mit der Leitung der Bar verbringen. Dort lockt er je nach Tabakgeschmack andere Gäste an.

Es gibt wichtige Momente, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, die den Verlauf des Spiels beeinflussen. Im Fokus stehen drei verschiedene Frauen, die ihre eigene Persönlichkeit haben: Amu Aigami ist eine einsame Person, die sich nach Liebe sehnt. Die intelligente Kokoro Meigetsuin trägt ein Trauma in sich. Und Kurumi Komori fällt es schwer, mit anderen Menschen zu kommunizieren

Wie es sich für einen Manager gehört, kümmern wir uns um die Belange der Gäste. Dabei soll Toru seine wahren Gefühle entdecken, denn die Damen beeinflussen sein Bewusstsein.

Der zweite Trailer

A Message from Amu

