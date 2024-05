Grand Theft Auto VI: Macher konkretisieren den Zeitraum für die Veröffentlichung

Es ist gewiss keine Übertreibung, wenn man sagt: Grand Theft Auto VI ist das derzeit wohl größtmögliche Ereignis in der Videospielbranche. Über 425 Millionen mal hat sich das Franchise verkauft, davon entfallen fast schon absurde 200 Millionen allein auf Grand Theft Auto V, das sich über drei Konsolengenerationen hinweg hervorragend verkauft hat.

Jetzt steht Grand Theft Auto VI vor der Tür und die Erwartungen sind riesig. Der im Dezember 2023 veröffentlichte erste Trailer wurde 93 Millionen Mal innerhalb der ersten 24 Stunden angesehen, das ist ein Rekord exklusive des Musikgeschäfts.

Wie Take-Two Interactive im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts bekannt gibt, hat man den Veröffentlichungszeitraum von Grand Theft Auto VI auf Herbst 2025 festlegen können. Das Spiel wird dann für PS5 und Xbox Series erscheinen.

Man rechnet für 2025 mit einem Nettoumsatz von 5,55 bis 5,65 Milliarden US-Dollar, das kommt natürlich nicht von Ungefähr. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass Rockstar Games ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis liefern wird, und unsere Erwartungen an die kommerzielle Wirkung des Titels steigen weiter“, kommunizierte CEO Strauss Zelnick im Rahmen des Geschäftsberichts.

„Grand Theft Auto VI setzt unsere Bemühungen fort, die Grenzen dessen, was in hochgradig immersiven, storygesteuerten Open-World-Erlebnissen möglich ist, zu erweitern“, so Rockstar Games-Gründer Sam Houser in einer Pressemitteilung. „Wir sind begeistert, diese neue Vision mit Spielern auf der ganzen Welt teilen zu können“, so Houser im Dezember 2023.

Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games