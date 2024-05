Gerücht: Nintendo feiert mit Überraschung den Jahrestag von Zelda: Tears of the Kingdom

Seit gestern wissen wir, dass sich Zelda: Tears of the Kingdom weltweit über 20 Millionen Mal verkauft hat. Nicht, dass es eine Überraschung wäre. In diese monströsen Regionen verschlug es über die Jahre einige Switch-Spiele. Auch Breath of the Wild, das sogar schon bei 31,85 Millionen verkauften Einheiten steht. Tears of the Kingdom hat damit nur einen Meilenstein geknackt, der ohnehin erwartet wurde.

Tears of the Kingdom wurde am 12. Mai 2023 veröffentlicht und den bevorstehenden ersten Geburtstag feiert Nintendo offenbar mit einem kleinen Geschenk für Zelda-Fans. Wie Nintendo Everything berichtet, könnte Nippon Columbia die Veröffentlichung des Soundtracks zum Spiel für Ende Juli vorbereiten. Nintendo hat dies bislang nicht bestätigt.

Während andere Publisher die Soundtracks zu Videospielen oft genug gleich zum Launch des Spiels zur Verfügung stellen, ist es keine Seltenheit, dass sich Nintendo damit Zeit lässt. Dem Vernehmen nach soll es eine Standardausgabe und eine Limited Edition des Soundtracks zu Tears of the Kingdom geben.

Der Zeitpunkt und die Zusammenarbeit mit Nippon Columbia wären nicht unüblich. Der Soundtrack zu Breath of the Wild wurde auch etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung des Spiels angekündigt und für den Soundtrack zu Link’s Awakening arbeitete man ebenfalls mit Nippon Columbia zusammen. Auch eine Limited Edition zu Skyward Sword HD legte Nippon Columbia 2021 gemeinsam mit Nintendo auf.

Die Zelda-Serie wird seit jeher für ihre Soundtracks gelobt und auch Tears of the Kingdom heimste Anerkennung ein. Viele Fans der Reihe schwören noch heute auf Soundtracks zu Link to the Past, Ocarina of Time und Co. Nintendo zollte der Seriengeschichte übrigens mit musikalischen Easter Eggs in Tears of the Kingdom Tribut.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo