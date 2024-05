Fans spinnen bereits Theorien um neuen Charakter aus Kingdom Hearts: Missing-Link

Der zweite geschlossene Betatest zu Kingdom Hearts: Missing-Link ging kürzlich an den Start. Und obwohl viele Fans dachten, er würde denselben Inhalt vom ersten Test haben, brachte er tatsächlich diverse neue Figuren und Storyeindrücke mit sich – wir berichteten.

Das wohl Aufregendste an der aktuellen Closed Beta ist ein brandneuer Charakter namens Nept. Er ist der Anführer der mysteriösen Barockgesellschaft, der sich unser Protagonist anschließt, nachdem er Remus – einen Schlüsselschwertträger aus der ersten Beta – trifft.

Nept mausert sich dank seines scherzhaften, schläfrigen Auftretens bereits zum Favoriten der Fans. Wenig verwunderlich, dass er diverse neue Theorien ins Leben gerufen hat.

Die erste und häufigste Theorie ist, dass Nept in irgendeiner Weise mit Aqua aus „Birth by Sleep“ verwandt ist und ihr Vorfahre sein könnte. Der offensichtliche Grund dafür ist natürlich sein strahlend blaues Haar. Wie Twitter-User Bio_Roxas herausstellt, scheint sein Name zudem die Abkürzung für „Neptun“ zu sein – den römischen Gott des Meeres. In gewisser Weise ist er also – wie Aqua – nach dem nassen Element benannt. Ein Zufall? Wohl kaum.

Eine andere Theorie gestaltet sich für Fans der Serie interessanter. Demnach könnte Nept der „Master of Masters“ sein – eine mysteriöse Figur, die sich durch die Serie zieht und gerade mit der nächsten großen Story-Saga an Relevanz gewinnen soll. Audrey von Aitai Japan weist darauf hin, dass Nept sowohl von Freya als auch von Remus „Meister“ genannt wird. Und dass er die gleiche lockere Fassade an den Tag legt wie der Master of Masters, um eine ernstere Persönlichkeit zu verbergen.

Die Identität einer für die Serie so wichtigen Figur in einem mobilen Ableger enthüllen? Was für gewöhnlich abstrus anmuten würde, wäre nicht das erste Mal in der Geschichte von „Kingdom Hearts“. Fans dürfen gespannt bleiben.

via TheGamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts Missing-Link, Square Enix