Fans hoffen auf Remakes: Gerücht deutet Rückkehr von JRPG-Highlights der Xbox-360-Ära an

Der nicht immer ins Schwarze treffende Insider Nick „Shpeshal Nick“ Baker hat sich über das kommende Xbox Games Showcase im Juni geäußert und insbesondere JRPG-Fans Hoffnungen gemacht.

Die Älteren unter euch erinnern sich: Es gab mal eine Zeit, da haben JRPG-Fans wirklich neidisch in Richtung Xbox geblickt. Das war, als Perlen wie Lost Odyssey oder Blue Dragon exklusiv für die Xbox 360 erschienen sind.

Das sind auch die Spiele, an welche die meisten denken, die Bakers neuen Tweet gelesen haben. „Wenn das, was ich gehört habe, stimmt, können sich Fans von JRPGs der Xbox-360-Ära auf das Showcase freuen“, so Baker.

Auch weitere Spiele wie Eternal Sonata, The Last Remnant oder Tales of Vesperia schreibt man dieser Ära zu. Ebenso wie das bis heute Xbox-360-exklusive Infinite Undiscovery von tri-Ace. Und die Formulierung von Baker klingt danach, als würde es sich um einen Klassiker handeln.

Fans schießen natürlich wild mit ihren Wünschen um sich, von denen Remakes zu Blue Dragon oder Lost Odyssey ganz oben stehen. Hironobu Sakaguchi und sein Studio Mistwalker haben größeren Konsolen-Entwicklungen allerdings schon vor langer Zeit abgeschworen.

Doch wir erinnern uns: Im Rahmen der Tokyo Game Show 2023 wurde Phil Spencer darauf angesprochen, ob Xbox irgendwann „einzigartige japanische AAA-Titel“ wie Lost Odyssey oder Blue Dragon auffahren könnte, anstatt nur Xbox-Versionen japanischer Spiele anzubieten, die auch auf PlayStation oder Switch verfügbar sind.

Auf die Frage, ob es für Xbox schwierig sei, diese Erwartungen zu erfüllen, antwortete Spencer: „Überhaupt nicht, ich denke, das kann man erwarten.“ Anschließend nannte er Hi-Fi Rush als Vertreter dieser Zunft – das japanische Studio Tango Gameworks hat man dann Monate später geschlossen. Das neue Showcase findet am 9. Juni statt.

Bildmaterial: Blue Dragon, Mistwalker, Mobygames