Elden Ring: Shadow of the Erdtree zeigt sich im furchterregenden Story-Trailer

Die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ zu Elden Ring rückt unaufhörlich näher. Fans freuen sich, dürften sich aber auch ein bisschen fürchten. Theorien werden in den letzten Tagen genug geschmiedet und er neue Story-Trailer dürfte kaum dafür sorgen, dass es weniger werden.

„Shadow of the Erdtree“ führt euch über das Zwischenland hinaus, um das Schattenland zu erkunden. Diese komplett neue Welt wartet mit neuen Waffen, Ausrüstungen, Waffenfähigkeiten, Magie, Gegnern, Dungeons, Bossen und natürlich Handlungssträngen auf euch. Die Erweiterung erscheint am 21. Juli 2024.

Apropos Angst: Die hat eure Geldbörse. Bandai Namco veröffentlicht eine lebensgroße Replik von Malenias Arm, limitiert auf 3.500 Stück. Wenn ihr verrückt genug seid und 449,99 Euro übrig habt, könnt ihr sie jetzt (noch) im Bandai Namco Store vorbestellen.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware