Elden Ring: Fans spekulieren über neue Kreatur aus „Shadow of the Erdtree“

Mit „Shadow of the Erdtree“ rückt die heißerwartete Erweiterung von Elden Ring immer näher. Das weiß auch FromSoftware und füttert die sehnsüchtige Community nun in regelmäßigen Intervallen mit frischen Eindrücken aus dem DLC.

Ein neuer Tweet rückt dabei eine neue Kreatur in den Fokus, die mit „Shadow of the Erdtree“ eingeführt wird. Und die macht natürlich einen gleichermaßen beeindruckenden wie furchterregenden Eindruck. Es bleibt vorerst bei diesem einfachen Bildeindruck, was Fans aber nicht davon abhält, bereits fleißig zu spekulieren.

Einige Fans vermuten eine Verbindung zu Mohg und Morgott, weist doch auch der groteske Neuzugang die verwirbelten Omen-Hörner auf. Könnte es gar Godwyn sein?

„Shadow of the Erdtree“ führt euch über das Zwischenland hinaus, um das Schattenland zu erkunden. Diese komplett neue Welt wartet mit neuen Waffen, Ausrüstungen, Waffenfähigkeiten, Magie, Gegnern, Dungeons, Bossen und natürlich Handlungssträngen auf euch. Und mit dem 21. Juni 2024 hat die Erweiterung auch schon einen Termin.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware