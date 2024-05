Einer der besten First-Party-Titel rotiert noch im Mai aus PlayStation Plus heraus

Games kommen, Games gehen, vor allem in Abo-Services wie Xbox Game Pass und PlayStation Plus. Auf den Abschied zahlreicher Final-Fantasy-Games aus PlayStation Plus haben wir euch schon vorbereitet. Doch die Liste wird länger und um einen hochkarätigen First-Party-Titel ergänzt.

Horizon Zero Dawn wird mit einer Rotation am 21. Mai ebenfalls aus dem Spiele-Katalog heraus rotieren. Das Spiel von Sony-First-Party-Studio Guerrilla Games wurde 2017 erstmals veröffentlicht und hat sich weltweit über 24 Millionen Mal verkauft – abseits von PlayStation Plus.

Anders als die klassischen Plus-Spiele der „Essential“-Stufe, die ihr (wenn ihr sie euch gesichert habt) spielen könnt, solange ihr ein Plus-Abo habt, können die Games aus dem Spiele-Katalog, welche über die Stufen „Extra“ und „Premium“ zugänglich werden, nach dem Herausrotieren nicht mehr gezockt werden.

Das gleiche Schicksal traf vor etwa einem Jahr mit Spider-Man auch einen anderen großartigen First-Party-Titel. Der Horizon-Nachfolger Horizon Forbidden West ist übrigens immer noch Teil von PlayStation Plus Extra.

Fans und Medien spekulieren jetzt, dass der Abgang von Horizon aus dem Abo mit einer Ankündigung eines PS5-Remasters zum Spiel zu tun haben könnte. Gerüchte zu einem solchen Remaster sind alt. Ebenso wie die zu einem kommenden PlayStation Showcase im Mai.

via GameRant, Bildmaterial: PlayStation Plus