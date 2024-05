Earthbound: Konzert zum 30. Geburtstag der Mother-Reihe auch im Westen zugänglich

Es gibt kaum ein Jahr, in dem Earthbound nicht irgendeine Rolle spielt. Meistens geht es dabei um das nie lokalisierte Mother 3. Diesmal gibt es aber gute und sehr offizielle Nachrichten. Um den 30. Geburtstag von „Mother“ zu feiern, veranstaltet man ein Online-Konzert im Juni.

„The Music of Mother“, so der Name des Konzerts, wird am 22. Juni um 20 Uhr japanischer Zeit stattfinden und besteht aus drei Teilen. Im „Mother Remix“-Teil hört ihr neu abgemischte Songs aus Mother und Mother 2, die hierzulande als Earthbound Beginnings und Earthbound erschienen sind. Hier steuert Hirokazu Tanaka bei, der Co-Composer der Spiele war.

Anschließend gibt es eine Unterhaltung zwischen Tanaka und dem Mother-Komponisten Keiichi Suzuki. Das Konzert wird zwar als Bezahl-Event auch im Westen verfügbar sein, aber dieser Abschnitt bleibt leider Japanisch. Es gibt keine englischen Untertitel. Als dritter Teil lockt dann noch einmal Musik, diesmal geführt von Suzuki und der Tonzura Mother Band.

Übrigens, in anderen Mother-3-News: Das Japan-exklusive Spiel kehrte pünktlich zum 30. Jubiläum der Marke auf Nintendo Switch zurück – zumindest in Japan im Rahmen von Nintendo Switch Online. Anlass genug für westliche Fans, einmal mehr um eine Lokalisierung des Titels zu bitten. Warum das Thema kompliziert ist, verriet der Serienschöpfer übrigens erst im letzten Jahr.

via VGC, Bildmaterial: Hobonichi Mother Project