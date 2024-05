Doch noch ein Köln-Auftritt: Nintendo besucht statt der Gamescom aber Familienfeste

Die Gamescom 2024 hat Nintendo bereits abgesagt. Stattdessen wolle man sich im Rahmen deutschlandweiter Events ausprobieren. Jetzt hat Nintendo die Sommertour 2024 vorgestellt: Legoland statt Koelnmesse.

Die Tour beginnt schon nächste Woche im Stuttgarter Schlossgarten bei einem Kinder- und Familienfest. Ähnlich lauten auch die weiteren Anlässe: ein Familienfest in Grömitz, ein Stadtfest in Dresden, ein Family-Festival in Köln. Gleich zweimal besucht man außerdem das Legoland in Günzburg.

Luigi’s Mansion 2 HD, Super Mario Bros. Wonder, Princess Peach: Showtime, Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 4 und Nintendo Switch Sports werden dabei an jeweils etwa 100 Spielstationen präsentiert. Bis auf Luigi’s Mansion 2 HD, das am 27. Juni erscheint, sind alle Spiele bereits verfügbar.

Schon bei der Gamescom 2023 lag der Nintendo-Fokus auf dem verfügbaren Spiele-Katalog. Zelda: Tears of the Kingdom oder Pikmin 4 hießen die (bereits verfügbaren) Highlights, dazu wurden Spiele wie Prince of Persia von Ubisoft ausgestellt. Im Jahr zuvor, als Nintendo die Gamescom ebenfalls schmiss, gab es auch eine Sommertour.

Mit der Switch geht es eben spürbar zu Ende. Doch auf die Präsentation der Nachfolge-Konsole müssen wir weiter warten. Passt wiederum ganz gut zu den letzten Medienberichten, wonach die Nachfolge-Konsole erst 2025 erscheint und eben nicht mehr 2024.

Alle Termine der Sommertour 2024:

11. + 12. Mai – Stuttgart: 20. Kinder- & Familienfestival 2024 Schlossgarten

20. Kinder- & Familienfestival 2024 Schlossgarten 25. + 26. Mai – Berlin: OKIDOKI Kinder- und Familienfest

OKIDOKI Kinder- und Familienfest 6. + 7. Juli – Günzburg: LEGOLAND Deutschland Resort

LEGOLAND Deutschland Resort 23. + 24. Juli – Travemünde: Travemünder Woche

Travemünder Woche 26. bis 28. Juli – Grömitz: Familienfest Grömitz

Familienfest Grömitz 17. + 18. August – Dresden: Dresdner Stadtfest

Dresdner Stadtfest 31. August + 1. September – Leipzig: 5. Leipziger Kinderfestival

5. Leipziger Kinderfestival 31. August + 1. September – Köln: VivaWest Family Festival

VivaWest Family Festival 7. + 8. September – Ravensburg: Ravensburg spielt

Ravensburg spielt 14. + 15. September – Günzburg: LEGOLAND Deutschland Resort

via GamesWirtschaft, Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay