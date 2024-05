Deutsche Verkaufscharts: Sea of Stars greift nach den Sternen

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts greift Sea of Stars nach den Sternen. Retro-Fans haben das Spiel bereits im Sommer gespielt, aber in der letzten Woche gab es nachträglich eine Handelsversion, die in den PS5-Rankings den fünften Platz erklimmen kann. Es ist der höchste und zugleich einzige Neueinstieg. Die Handelsversion gibt’s bei Amazon* und anderen Händlern.

Die Doppelspitze in den PS5-Charts besteht weiterhin aus Stellar Blade und Marvel’s Spider-Man 2, während in den Xbox-Series-Rankings Grand Theft Auto V nicht von der Spitze zu vertreiben ist. Dass ein so altes Spiel den Handel in Sachen Xbox Series bestimmt, ist in allerlei Hinsicht vielsagend.

GTA V ist es auch, das weiterhin die PS4- und Xbox-One-Rankings beherrscht. Auch auf der Switch gibt es nichts Neues. Mario Kart 8 Deluxe fährt einmal mehr als Erster über die Ziellinie, diesmal gefolgt von dem wiedererstarkten Minecraft. Eine insgesamt wenig aufregende Handelswoche.

Apropos Sea of Stars: Das Spiel bekommt demnächst einen brandneuen Koop-Modus für bis zu drei Spielende spendiert. „Jeder Spieler bleibt den rundenbasierten Wurzeln des Spiels treu und wird sich mit einer neuen Co-op Timed-Hits-Mechanik durch das große Abenteuer von Sea of Stars bewegen und kämpfen“, erklärt Sabotage Studios dazu.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio