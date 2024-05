Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! erscheint auch für PlayStation und Xbox

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! hat bereits eine Switch-Version und wird nun auch für PlayStation, Xbox und PCs via Steam veröffentlicht. Das berichtete bereits die japanische Famitsu für den eigenen Markt.

Wie SEGA jetzt bekannt gab, sollen die neuen Versionen am 16. Juli auch in Europa und Nordamerika erscheinen. PlayStation 5 und Xbox Series sollen – wie bei Nintendo Switch* – neben der digitalen Version auch eine Einzelhandelsversion erhalten.

Bestätigt ist auch der DLC für Sommer: „Neben Genya Shinazugawa wird auch Kanao Tsuyuri, eine Dämonentöterin, die zusammen mit Tanjiro und Genya die Endauswahl überlebt hat, dem Spiel hinzugefügt! Das kostenlose Update mit diesen beiden spielbaren Charakteren erscheint im Sommer 2024.“

In dem Titel bewegt ihr euch auf einem gigantischen Brettspiel fort. Jedes Spielbrett besteht aus bekannten Schauplätzen, die wir aus dem Manga und Anime kennen. Darunter befinden sich zum Beispiel Mount Fujikasane und Asakusa. Für jedes Brett gibt es einen Tag- und Nachtwechsel. Dabei wechseln die Felder und andere zufällige Ereignisse geschehen.

Der Launch-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, SEGA, Aniplex, CyberConnect2