Das war … Kalenderwoche 18/2024

Diese Woche brachte vor allem schlechte Nachrichten für Sony und Square Enix. Darüber hinaus gab es einige kleinere Neuankündigungen und wie immer viele spannende Trailer zu sehen. Zum Schluss findet ihr noch die Mai-Neuerscheinungen sowie ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei Sony gab es in den letzten Tagen gleich einige Brennpunkte. Besonders heftigen Widerstand gibt es derzeit bei Helldivers 2 (PS5, PC), da in Zukunft die Steam-Version mit dem PSN verknüpft werden soll. Mit dem Thema Zensur schlägt man sich gleichzeitig bei Stellar Blade (PS5) herum. Ähnliches trägt sich beim Artbook zu Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (PS4, Switch) zu. Da kam wirklich gleich einiges zusammen.

Ebenfalls unerfreuliche Meldungen erreichten uns von Square Enix. So hat man einige Projekte eingestampft, das Geld abgeschrieben und will in Zukunft selektiver sein. Zudem droht, dass Final Fantasy schon bald nicht mehr die am meisten verkaufte japanische Marke sein könnte – wenn man Nintendo weglässt.

Eine ziemlich verrückte Sache könnte das neu enthüllte Promise Mascot Agency (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) werden. Eine offene Sci-Fi-Welt soll uns in GALIX: New Horizons (PS5, PC) erwarten. Eine entspannte Roguelite-Erkundung ist mit Into the Emberlands (PC) geplant. Zunächst nur für Japan angekündigt ist The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd (PS4, Switch). Dank PQube schafft es dafür die Otome-Visual-Novel Genso Manège (Switch, PC) in den Westen. Inzwischen erhältlich ist durch Nintendo Endless Ocean Luminous (Switch).

Endlich können sich alle EDF-Rekruten den westlichen Veröffentlichungstermin von Earth Defense Force 6 (PS4, PS5, PC) in die Agenda schreiben. Noch im Mai verteilt ihr eure Graffitis in Rakugaki (PC). Mit speziellem Grafikstil geht das Roguelite-Actionspiel Realm of Ink (PC) zunächst in den Early Access. Nach langer Funkstille hat Star Wars: Hunters (Switch, Mobil) nun plötzlich den konkreten Termin. Neue Einblicke in Luigi’s Mansion 2 HD (Switch) könnt ihr sogleich mit dem Original vergleichen. In eine vermeintlich perfekte Welt nahm uns Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) mit. Wer es weniger düster mag, der kann sich das Comedy-RPG Athenian Rhapsody (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) vormerken.

Prügler-Fans sahen gleich mehrere neue Charaktere aus kommenden Spielen. Dazu gehören Marco Rodrigues aus Fatal Fury: City of the Wolves, Genthru aus Hunter x Hunter: Nen x Impact (PS5, Switch, PC) und gleich zehn weitere Kämpfer für Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC). Die Geschichte stand bei Umbraclaw (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) im Zentrum. Mit Lost Records: Bloom & Rage (PS5, Xbox Series, PC) kehrt DON’T NOD zu den narrativen Wurzeln zurück und Keylocker: Turn Based Cyberpunk Action (PC, Xbox Series) hat große Vorbilder. Mitte Mai startet zudem Cozy Caravan (PC) in den Early Access.

Neue Eindrücke gab es aus der Farming-Simulation SunnySide (PS5, Xbox Series, PC) und in Fera: The Sundered Tribes (PS5, Xbox Series, PC) könnt ihr gemeinsam Monster jagen. Schon bald erscheint Humanity im Xbox Game Pass, während Save me Mr Tako: Definitive Edition eine PlayStation-Portierung erhält. Im Juli erkundet ihr die Alpen in Dungeons of Hinterberg (Xbox Series, PC) und Commandos: Origins (PS5, Xbox Series, PC) startet im Sommer in die Beta.

Kommende DLCs sind Lidia aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC), Akuma aus Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) und Slayer aus Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Im Sommer erwarten uns zudem neue Pals für Palworld (Xbox One, Xbox Series, PC). Dank Did You Know Gaming wissen wir nun über ein eingestampftes Projekt zu Donkey Kong Bescheid. Ein Fan hat sich zudem eine spannende Verbindung von Tetris und LEGO ausgedacht.

Der Mai ist nun schon ein paar Tage alt, die Mai-Neuerscheinungen stehen natürlich aber noch größtenteils an. Es lohnt sich also, den Einkaufszettel nochmals zu überprüfen.

In einem neuen Gewinnspiel könnt ihr euch trockenen Fußes ins kalte Nass wagen. Wir verlosen nämlich ein Exemplar von Endless Ocean Luminous (Switch). Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!