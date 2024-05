Bloodstained: Ritual of the Night realisiert nach fünf Jahren die letzten Kickstarter-Versprechen

Man muss es ArtPlay lassen: Das Team hinter Bloodstained: Ritual of the Night hat einen langen Atem. Knappe neun Jahre ist es her, seit das Quasi-Castlevania von Koji Igarashi sein Kickstarter-Ziel erreicht und übertroffen hatte. Die damit verbundenen Kampagnenziele gilt es aber bis heute abzuarbeiten.

Nun ist ein Ende in Sicht. Mit dem 1.5-Update, das als das „letzte Update des Spiels“ bezeichnet wird und zum 9. Mai verfügbar an den Start geht, fügt ArtPlay die letzten beiden Stretch Goals hinzu: den Chaos- und Versus-Modus. Switch-SpielerInnen müssen sich bis zum 16. Mai gedulden.

Das sind die neuen Modi

Der Chaos-Modus unterstützt laut ArtPlays Ankündigung Solo- und Koop-Gameplay (online und lokal) und lässt SpielerInnen auf eine zufällige Folge von Räumen los, in denen Dämonen und Bosse darauf warten, vermöbelt zu werden.

Der VS-Modus hingegen sei ein „spezieller PVP-Modus“, in dem zwei SpielerInnen gegen Wellen von Dämonen antreten. Durch das Besiegen von Feinden verdiente Seelen können zum Kauf von Elementen verwendet werden, die sich negativ auf den Kontrahenten auswirken. Wer am längsten überlebt, gewinnt.

Beide Modi erscheinen nächste Woche im Update 1.5 von Bloodstained und werden von drei kostenpflichtigen Kosmetikpaketen und einem kostenlosen Paket begleitet, das Miriams Aussehen verändert.

Und obwohl ArtPlay das letzte Update für 1.5 Bloodstained nennt, ist man offenbar noch nicht ganz fertig. „Classic II: Dominique’s Curse“ – eine Version des Classic-Modus mit einer größeren Karte und einer eigenen Canon-Storyline – wird später als Premium-DLC veröffentlicht, weitere Details sollen folgen.

via Eurogamer, Bildmaterial: Bloodstained: Ritual of the Night, 505 Games, ArtPlay