Bandai Namco stellt Mobile-Game ein, aber an dem „Wie“ können sich andere ein Beispiel nehmen

Tales of the Rays wird seine Services zum 23. Juli 2024 einstellen, wie Bandai Namco bekannt gibt. So weit, so gewöhnlich. Das Mobile-Game hat eine ganze Weile durchgehalten, insofern kommt die Einstellung keineswegs überraschend. Aber die Umstände sind ungewöhnlich – und andere können sich daran gern ein Beispiel nehmen.

Vom 22. Mai bis zum Ende des Services wird Bandai Namco die „2.703 Days Thank-You Finale Campaign“ veranstalten, die mit der Veröffentlichung des finalen Szenarios im Juli ihren Höhepunkt erreichen wird. Danach ist die Veröffentlichung einer Offline-Version geplant.

Fans können Daten aus der Live-Version importieren und anschließend weiter auf Kämpfe, Szenarien-Logs und die Enzyklopädie zugreifen. Darüber hinaus wird das Protokoll zum Hauptszenario automatisch freigeschaltet, falls Fans nicht bis zum Ende kommen. Zusätzlich plant Bandai Namco die Veröffentlichung eines Memorial Books im Herbst. Es besteht aus zwei Bänden mit über 600 Seiten.

In Tales of the Rays reisen Tales-of-Fans mit den Helden Ix und Mileena durch verschiedene Landschaften, treffen aber natürlich auch auf bekannte Helden aus der Serie. Dabei erforschen sie Dungeons voller Schätze und bekämpfen monströse Feinde, um in einem epischen Abenteuer ihre Welt wiederzubeleben. Die englische Version des Mobile-Games wurde schon 2018 eingestellt.

via Gematsu, Bandai Namco, Bildmaterial: Tales of the Rays, Bandai Namco