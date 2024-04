Zelda-amiibo zum Spottpreis: Die Recken, der Wächter oder Ganondorf so günstig wie nie

Bei Media Markt und Saturn sind etliche amiibo zur Zelda-Serie irgendwie in die Outlet-Spalte gerutscht. Die beiden Händler bieten viele verschiedene amiibo heute zu Spottpreisen an.

Mit dabei ist zum Beispiel das Recken-Set zu Breath of the Wild* bestehend aus Urbosa, Revali, Mipha und Daruk für 23,99 Euro. Das Recken-Set war monatelang gar nicht verfügbar oder nur überteuert erhältlich.

Auch weitere Zelda-amiibo, die lange Zeit sehr selten waren, gibt es heute zu aberwitzigen Preisen. Link aus Ocarina of Time* bekommt ihr beispielsweise für 5,99 Euro! Der gleiche Preis wird für Bogenschütze-Link aus Breath of the Wild* aufgerufen.

Auch Ganondorf aus Tears of the Kingdom* ist um fast 50 Prozent reduziert! Den Wächter aus Breath of the Wild* für 8,99 Euro? Check. Schaut euch unsere nachfolgende Aufstellung der Angebote an und greift zu.

Die amiibo-Angebote*

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo