Xbox verspricht eine „geheime Direct“ und „besondere Überraschungen“ für den 9. Juni

Xbox bittet euch heute, den 9. Juni dick im Kalender anzustreichen. Ab 19 Uhr deutscher Zeit möchte man dann eine neue Ausgabe des Xbox Games Showcase präsentieren. Zur klassischen E3-Sendezeit, wohlgemerkt.

Wie im letzten Jahr, damals ging es um Starfield, soll es auch in diesem Jahr ein Double-Feature geben. Direkt im Anschluss an den Showcase möchte man „exklusive Einblicke in den nächsten Teil einer beliebten Franchise“ geben.

Welche, verrät man nicht. Und baut Spannung auf, indem man den Markennamen zensiert. Die [REDACTED] DIRECT soll euch also erwarten. Spekuliert wird, dass es sich um das neue Call of Duty handelt. „Besondere Überraschungen“ verspricht man für den 9. Juni, was durchaus offensiv ist für Xbox. Lassen wir uns also überraschen.

via Xbox, Bildmaterial: Xbox