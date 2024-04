„Völlig verzweifelt“: Wie Kingdom Hearts entwickelt wurde, obwohl es noch gar kein grünes Licht gab

SEGA-Präsident und COO Shuji Utsumi war kürzlich auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Yoshiki Okamoto zu sehen, wo er über seine Karriere sprach. Aber auch über die entscheidende Arbeit hinter den Kulissen, die er geleistet hat, um Kingdom Hearts grünes Licht von Disney zu bescheren.

Mittlerweile gilt das Crossover-Franchise mit seinen 13 Haupteinträgen als kritischer und kommerzieller Erfolg. Das war aber nicht immer so. Tatsächlich befand sich das Original zunächst in einem prekären Zustand. Die Entwicklung am Titel schritt voran, ohne dass das Projekt offiziell in trockenen Tüchern war.

Shuji Utsumi kam im Jahr 2000 zu Disney Interactive und war etwa vier Jahre lang als Vizepräsident und Geschäftsführer für die Region Asien-Pazifik tätig. Utsumi erinnert sich an seine Tage bei Disney und spricht über den Kampf, den er durchgemacht hat, um die Genehmigung von Kingdom Hearts zu erhalten, wenn man bedenkt, wie streng Disney bei der Nutzung ihres Eigentums war.

„Die Genehmigung [für Kingdom Hearts] zu bekommen, war wirklich eine Herausforderung. Ich musste viel hinter den Kulissen verhandeln und gleichzeitig herausfinden, mit wem ich mich verbünden und wen ich meiden sollte“, so Utsumi.

Den Chef überzeugt

Was Utsumi jedoch die Chance zum Angriff verschaffte, war die Ankunft von Michael Eisner in Japan. Eisner war Disneys CEO und damals die einflussreichste Persönlichkeit, und sein Besuch in Japan wurde durch die positive Entwicklung des Unternehmens vor Ort und die Eröffnung von Tokyo DisneySea im Jahr 2001 ausgelöst.

Utsumi glaubte, dass dies die Entscheidung ausmachen würde, wenn er Eisner zu seiner Zustimmung bewegen könnte, also nutzte er ein Treffen, an dem Eisner teilnahm, zum Anlass, Kingdom Hearts vorzustellen. Darüber hinaus berücksichtigte Utsumi die Abwesenheit von Roy E. Disney bei dem Treffen, da dieser dafür bekannt war, die Marke Disney streng zu schützen.

Laut Utsumi wurden während der Diskussion über Kingdom Hearts verschiedene Probleme angesprochen, darunter die 3D-Darstellung von Micky Maus. Micky musste aus jedem Betrachtungswinkel runde Ohren haben, und die Führungskräfte erkundigten sich, wie dies in 3D umgesetzt werden könne. Hier trug jedoch Utsumis Lobbyarbeit im Vorfeld des Treffens Früchte. Die Branding-Vertreter von Disney unterstützten das Projekt und verwiesen auf den Mangel an männlichen Disney-Fans und die Notwendigkeit, die Fangemeinde zu erweitern. Am Ende sagte Eisner knapp: „Okay, gib dein Bestes“, und das Projekt erhielt grünes Licht.

Auf die Frage, wie zuversichtlich Utsumi gewesen sei, die Genehmigung von Kingdom Hearts zu erhalten, antwortete er: „Ich war völlig verzweifelt. Ich meine, die Leute von Square Enix waren gerade dabei, es zu machen. Wir hatten ihnen gesagt, dass es offiziell sei, aber es wurde tatsächlich nicht vollständig genehmigt. Es war so beängstigend.“ Utsumi wurde später Disney-Produzent von Kingdom Hearts.

via Automaton Media, Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix