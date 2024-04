TIME ehrt Hayao Miyazaki als eine der einflussreichsten Personen des Jahres

Nach der Oscar-Ehrung für „Der Junge und der Reiher“ wird Hayao Miyazaki eine weitere Ehre zuteil. Die TIME kürte ihn jetzt als eine der einflussreichsten 100 Personen des Jahres.

Die Laudatio dazu schreibt niemand geringeres als Guillermo del Toro. Der kam nach eigenen Angaben als Kind schon ganz früh in Kontakt mit Miyazakis Arbeiten, nämlich zuerst mit The Wonderful World of Puss ’n Boots.

Später erlebte er wie wir alle Mein Nachbar Totoro und andere Werke. „Miyazakis Arbeit ruft dieses seltene Gefühl hervor – das Erschaudern beim Erkennen einer Art von Schönheit, die in der realen Welt unmöglich ist und daher nur in seinen Filmen existiert“, so del Toro.

„Doch er ist auch ein brutaler Realist in Bezug auf Gier, Krieg und menschliche Wut. Er weiß, dass wir den Planeten gestalten und zerstören und dass der Mensch das Beste und das Schlimmste in unserer Welt ist“, so del Toro schonungslos.

Ein einzigartiger Schöpfer, so resümiert del Toro und die meisten werden wohl zustimmen. Der Laudator spannt dann den Bogen zu Miyazakis aktuellster Arbeit: „Der Junge und der Reiher ist ein subtiles Meisterwerk, das eine starke Anziehungskraft ausübt – und viele von uns spüren diese Anziehungskraft sehr stark.“

Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS