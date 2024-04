The Quintessential Quintuplets: Videospiele sollen zukünftig auch im Westen erscheinen

Der Kontakt der Visual-Novel-Videospiele The Quintessential Quintuplets mit dem Westen ist, sagen wir mal, spärlich. Dabei wurden die Manga-Vorlage und der Anime lokalisiert, es gibt also durchaus auch hierzulande Fans.

Erkannte jetzt auch Spike Chunsoft. Der Publisher möchte die Spiele von MAGES offensichtlich lokalisieren. Das geht aus Listings im PlayStation Store hervor, die Gematsu gefunden hat. Eine offizielle Ankündigung gibt es hingegen noch nicht.

Die beiden älteren Spiele The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer (2021) und The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You (2022) scheint es zuerst zu treffen. Hierzu gibt es englische Artworks und Screenshots, die mit einem Copyright von Spike Chunsoft versehen sind.

Was mit dem dritten und aktuellen Spiel ist, The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story, das ist nicht bekannt. Das Spiel bildet die Geschichten aus dem ersten Service-Jahr des Mobile-Games ab. Für alles Weitere muss man die Ankündigungen abwarten.

Bildmaterial: The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You, MAGES.