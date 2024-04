TenSura bekommt mit Isekai Chronicles das erste Konsolen- und PC-Spiel von Bandai Namco

Bandai Namco hat das erste Konsolen- und PC-Spiel zu That Time I Got Reincarnated As A Slime angekündigt. Das Action-RPG mit dem Untertitel „Isekai Chronicles“ wird von Monkeycraft (Klonoa Phantasy Reverie Series) und ZOC entwickelt.

Mit dem 8. August 2024 gibt es auch schon einen konkreten Veröffentlichungstermin. That Time I Got Reincarnated As A Slime: Isekai Chronicles erscheint dann für PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series und Xbox One sowie PCs.

„Spielende schlüpfen in die Rolle von Protagonist Rimuru Tempest und bauen zusammen mit seinen Verbündeten die Republik Jura-Tempest auf“, berichtet Bandai Namco. Das 2D-Side-Scrolling-RPG wird dabei der Originalgeschichte, von der Begegnung mit den Teufeln bis zur Schlacht gegen das Königreich Phalmus, folgen.

Damit sei das Spiel auch für alle geeignet, welche die Handlung zum ersten Mal erleben. Anders gesagt: Neulinge. Fans der Reihe dürfen sich aber auch auf zwei brandneue, exklusive Geschichten von Originalautor Fuse freuen, ebenso wie neue Charaktere vom Illustrator der Serie.

„Beim Erkunden der Nation Tempest können in Kämpfen mächtige Kombos und Techniken aus dem Anime eingesetzt werden. Zurück in der Stadt warten Nebenquests, deren Erfüllung die Beziehungen zu den Verbündeten stärkt und die eigenen Kampffähigkeiten verbessert“, so Bandai Namco weiter.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: That Time I Got Reincarnated As A Slime: Isekai Chronicles, Bandai Namco, ZOC, Monkeycraft