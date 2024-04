Stellar Blade: Nach Zensur-Vorwürfen fordern Fans via Petition alte Kostüme zurück

Die Diskussionen um Stellar Blade reißen nicht ab. Nun ist eine Petition an den Start gegangen, mit der Shift Up aufgefordert wird, mutmaßliche Änderungen rückgängig zu machen, die mit dem Day-One-Patch ihren Weg ins Spiel gefunden haben sollen.

Konkret geht es dabei um Protagonistin Eves Kleiderschrank. Shift Up präsentierte sich hier wenig schüchtern und stellte eine ganze Bandbreite an Kostümen bereit, die sich auch gut und gerne recht freizügig geben. Trotzdem wird dem Entwickler nun vorgeworfen, einen Teil von Eves Garderobe nachträglich, aber noch vor dem Launch, angepasst zu haben.

Vergleichsbilder und -videos, die in sozialen Medien geteilt werden, sollen zeigen, wie bestimmte Outfits – wie der Holiday Rabbit Suit – angeblich durch den Day-One-Patch verändert wurden. Nun lautet der Vorwurf also Zensur. Und der kommt von dem besonders engagierten Fan Mark Kern, der ganz offensichtlich eine Menge Freizeit hat.

Immerhin machte er es sich zur zweifelhaften Aufgabe, eine Petition via Change.org an den Start zu bringen, die dazu auffordert, die Änderungen rückgängig zu machen. Die aktuelle Bilanz: Rund 44.000 UnterstützerInnen können sich für Kerns Petition begeistern. In den sozialen Medien bezichtigen nicht wenige Fans Sony als Urheber für die vermeintliche Zensur.

Dataminer Lance McDonald bestätigt, dass es zu Änderungen mit dem Day-One-Patch am Holiday Rabbit Suit kam. Andere Vorwürfe hingegen bezeichnet er als Fake. Sollte es tatsächlich zu Änderungen an Kostümen via Day-One-Patch gekommen sein, wirkt es unwahrscheinlich, dass diese aus „Zensur“-Gründen vorgenommen wurden. Immerhin bietet der Titel zahlreiche Outfits die sich weiterhin äußerst freizügig präsentieren. Mehr noch als das beispielhafte „Holiday Rabbit Suit“.

via GameRant, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony, Shift Up