Stellar Blade: Demo wird absurd oft gespielt – häufiger als jene zu Final Fantasy VII Rebirth

Die Vollversion von Stellar Blade lässt nicht mehr lang auf sich warten und wenn man die aktuelle Demo-Version als Indikator nimmt, scheinen SpielerInnen ganz schön Lust auf das Action-RPG zu haben.

Tatsächlich hat Shift Up bei der Vermarktung von Stellar Blade vor der Veröffentlichung so gute Arbeit geleistet, dass die höchste Spielerzahl der Demo andere hochkarätige Demos regelrecht in den Schatten stellt.

Laut Daten von Ampere Analysis, via The Gamer, verzeichnete die Demo einen Höchststand von satten 690.000 täglich aktiven SpielerInnen. Zum Vergleich: Die Demo von Final Fantasy VII Rebirth erreichte seinerzeit einen Höchststand von 380.000.

Ampere Analysis erklärt außerdem, dass Square Enix es mit der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth geschafft habe, die tägliche Höchstzahl an aktiven Spielern um 251 Prozent zu steigern und zur Spitzenzeit rund 2,21 Millionen SpielerInnen zu verzeichnen. Wenn Stellar Blade diesen Wert erreichen würde, dürfte Shift Up mit mehr als vier Millionen SpielerInnen pro Tag rechnen.

Ampere Analysis schraubt die Erwartungen allerdings runter. Das Unternehmen geht nicht davon aus, dass Stellar Blade dieselbe Wachstumsrate erreichen wird. Final Fantasy VII Rebirth habe nämlich den Vorteil, Teil einer etablierten Marke zu sein. Ebenso bestehe die Möglichkeit, dass SpielerInnen die „Rebirth“-Demo bewusst gemieden haben, um frisch in die Fortführung des Abenteuers zu starten, während bei Stellar Blade große Neugierde bestand, (unter anderem) das Gameplay kennenzulernen.

Shift Up zeigt sich jedenfalls begeistert, überrascht und bittet sogar darum, etwas auf die Bremse zu treten. Via Twitter schreibt man: „Wir sind so dankbar für eure Liebe zu unserem Spiel. Um das Hauptspiel jedoch richtig genießen zu können, geht bitte vorsichtig mit der Demo um. Über 50 Stunden Demo-Spielzeit … wir haben Angst!“

Stellar Blade erscheint am 26. April 2024 Konsolen-exklusiv für PlayStation 5. Eine Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen, wo sie derzeit von 79,99 Euro auf 69,99 Euro gesenkt ist.

