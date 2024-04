Starfield: Todd Howard grenzt Zeitfenster für Story-Erweiterung „Shattered Space“ ein

Mit „Shattered Space“ bekommt Starfield in diesem Herbst eine Story-Erweiterung spendiert, wie Bethesda bestätigt. Director Todd Howard stellte am Montag, in einem Interview mit Kinda Funny Games, das Veröffentlichungsfenster für den DLC in Aussicht.

„Shattered Space erscheint im Herbst, aber wir haben sehr bald ein großes Update für Starfield“, so Howard. Die Shattered Space-Erweiterung wurde vor der Veröffentlichung von Starfield im vergangenen September angekündigt und ist in den teureren Editionen des Spiels enthalten.

Bethesda sagte im Dezember, dass Shattered Space, seine „erste große Erweiterung, die nächstes Jahr kommt“, „neue Story-Inhalte, neue Orte, neue Ausrüstung und vieles mehr“ bieten werde.

Es hieß außerdem, dass geplant sei, etwa alle sechs Wochen wichtige neue Funktionen und Fehlerbehebungen für Starfield einzuführen. „Ich denke, das Update, das wir [als nächstes] veröffentlichen werden, wird in ein paar Tagen angekündigt und dann in der Steam-Beta verfügbar sein, es enthält auch einige großartige Dinge für den Schiffsbau“, erklärt Howard.

An anderer Stelle im Interview sagt Howard, Bethesda schließe die Zusammenarbeit mit externen Entwicklern bei zukünftigen Spielen nicht aus, da das Unternehmen nach Lösungen zur Steigerung seiner Produktion suche.

via VGC, Bildmaterial: Starfield, Bethesda