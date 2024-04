Stardew Valley: Fans aus „LGBTQ+“-Community rufen zum Boykott auf

In den letzten Wochen hat die queere Community von Stardew Valley Eric „ConcernedApe“ Barone aufgefordert, dem Charaktereditor Pronomen hinzuzufügen, damit sich nicht-binäre Menschen im Spiel besser repräsentiert fühlen. Forderungen, die wohl die Belästigung von „LGBTQ+“-SpielerInnen nach sich zogen.

Einige Streamer – wie etwa QueerlyBee – haben ihre Social-Media-Konten gesperrt, nachdem sie aufgrund der zunehmenden Kritik angegriffen wurden. Es gibt sogar Vorwürfe, dass einige Streamer gedoxxt werden, weshalb betroffene SpielerInnen jetzt davor warnen, das Spiel zu spielen.

Fans rufen zum Boykott auf

Eine Stellungnahme zur Situation von Barone steht aus. Die Implementierung neuer Funktionen außen vor gestellt, bitten betroffene SpielerInnen nun, dass sich Barone öffentlich positioniert, um der Transphobie und Belästigung in der Community entgegenzuwirken. Einige Fans rufen gar zum Boykott auf, bis Barone reagiert.

„Es ist mir wirklich egal, ob ConcernedApe über Pronomen im Spiel spricht“, sagt ein Streamer. „Ich möchte, dass er die Transphobie und Gewalt gegen die Trans-Mitglieder der Community verurteilt, die er durch die Gründung von Stardew Valley gewonnen hat.“

„Das Schweigen von ConcernedApe zur Belästigung von Transsexuellen in der Community ist enttäuschend“, twitterte ein anderer. „Ich werde weder Stardew weiter spielen noch Inhalte für dieses Spiel erstellen.“

„Aufgrund des Schweigens von ConcernedApe zum Mangel an Geschlechterintegrität und der Menge an Belästigungen, denen unsere Freunde aus der Stardew-Community (insbesondere aus der LGBTQ+-Community) ausgesetzt sind, fühlt es sich für mich nicht richtig an, weiterhin Stardew Valley zu streamen oder zu spielen“, so eine weitere Stimme. „Es bricht mir wirklich das Herz zu sehen, wie viele Menschen durch die Situation verletzt werden.“

via TheGamer, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe