SNK zeigt neuen Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves anlässlich der EVO Japan

EVO-Time – da lässt sich natürlich auch SNK nicht lumpen. Man präsentierte einen neuen Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves, der Marco Rodrigues, Assitenzlehrer bei Kyokugen Karate, als weiteren spielbaren Charakter vorstellt.

„Der Karate-Lehrer versucht sein Dojo bekannter zu machen und kehrt dafür erneut in den Ring zurück“, führt SNK ihn ein. Marco wird von Earl Baylon (Englisch) und Kenichirou Matsuda (Japanisch) gesprochen.

Spielerisch soll Fans das brandneu überarbeitete REV-System erwarten. Spielende können REV-Künste, REV-Beschleunigungen und REV-Schläge einsetzen, bevor die REV-Anzeige überhitzt. Den Pegel auszubalancieren und dabei Vollgas zu geben, ist die Kunst. Das klassische Kampfsystem will man modernisieren.

Der bisher letzte Teil der Serie erschien mit Garou: Mark of the Wolves kurz vor der Jahrtausendwende für NeoGeo. Für welche Plattformen Fatal Fury: City of the Wolves erscheint, ist wie erwähnt nach wie vor unklar. Anfang 2025 wird es für Fatal-Fury-Fans aber rundgehen!

Der Trailer:

Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK Corporation