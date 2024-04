Silent Hill 2: Der konkrete Termin soll bald bekannt gegeben werden, sagt Bloober-Chef

Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, hat gute Neuigkeiten in Bezug auf das Remake von Silent Hill 2. Demnach werde das Veröffentlichungsdatum des Spiels bald bekannt gegeben.

Die Nachricht folgt auf eine Reihe von Gerüchten, die sich um die Veröffentlichung von Silent Hill 2 drehten. Viele SpielerInnen vermuten den Startschuss für das Remake noch in diesem Jahr. Und das ist gar nicht weit hergeholt, stufte die ESRB den Titel erst kürzlich ein. Dem Vernehmen nach ist das Remake nahezu fertiggestellt. Schon im März 2023 verkündete dies Bloober-Team-CEO Piotr Babieno. Danach betonte er immer wieder, dass der Zeitplan in der Verantwortung von Publisher Konami liegt.

Nun die nächste Bekräftigung in Form eines Kommentars von Babieno im Zuge einer Investor-Relations-Konferenz. Der Titel befinde sich in der Endphase der Entwicklung, die Ankündigung eines Veröffentlichungsdatums sei in Reichweite.

„Wir befinden uns in der Endphase der Arbeit an Silent Hill 2. Wir gehen davon aus, dass bald ein Veröffentlichungsdatum und Plattformen bekannt gegeben werden, auf denen das Spiel erscheinen wird“, so Babieno. Die Formulierung der Aussage lässt mit der Stirn runzeln, ist das Remake von Silent Hill 2 bereits für PC und PS5 angekündigt. Möglich also, dass weitere Plattformen in Planung sind.

Daher ist es möglich, dass Bloober Team die zusätzlichen Plattformen bekannt gibt, auf denen Silent Hill 2 veröffentlicht wird, nachdem das zeitlich festgelegte Exklusivitätsfenster abgelaufen ist.

Erst neulich behauptete Branchen-Insider Jeff Grubb, dass irgendwann im Mai ein „PlayStation Showcase“-Event stattfinden würde. Mit im Gepäck: Silent Hill 2. Wir dürfen gespannt sein.

via GameRant, Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team