Save me Mr Tako: Definitive Edition erobert im Game-Boy-Look jetzt auch PlayStation

Christophe Galati wird den Sidescroller Save me Mr Tako: Definitive Edition am 3. Mai gemeinsam mit Publisher Limited Run Games für PlayStation 4, und PS5 veröffentlichen.

Die Definitive Edition erschien im Mai 2021 bereits für Steam und für Nintendo Switch, nachdem Galati mit dem ehemaligen Publisher Nicalis getrennte Wege ging und das Originalspiel aus den Stores verschwand.

Die Neuveröffentlichung bietet dabei auch einige neue Inhalte. Die Definitive Edition bekommt einen neuen Schwierigkeitsgrad und das Originalspiel wird neu ausbalanciert. Außerdem gibt es einige Quality-of-Life-Verbesserungen und ein neues Hinweis-System.

Save me Mr Tako: Tasukete Tako-San spielt in einer Welt, in der zwischen den Menschen und Oktopussen Krieg herrscht. Doch der kleine Held Mr. Tako ist ein hilfsbereiter Oktopus, der eines Tages eine Frau vor dem Ertrinken rettet. Eine Fee sieht diese wundervolle Tat und gibt Mr. Tako die Fähigkeit, an Land zu überleben und Gegner durch das Anspucken mit Tinte in Plattformen verwandeln zu können.

Natürlich versucht der kleine Oktopus, den Konflikt zwischen Menschen und Oktopussen zu schlichten. Dabei müsst ihr in insgesamt sechs Welten allerlei Rätsel lösen, 16 unterschiedliche Dungeons erkunden und zähe Bosse bekämpfen. Die Optik ist dabei an den klassischen Game-Boy-Look angelehnt – der Sound übrigens auch. Das Farbschema kann dabei einfach per Knopfdruck zwischen mehreren Paletten gewechselt werden.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: Save me Mr Tako: Definitive Edition, Christophe Galati, Limited Run Games