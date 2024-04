Run for Money: Japanische TV-Show erhält eine Adaption für Nintendo Switch

D3 Publisher hat Run for Money: The Great Mission für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel, das die gleichnamige Anime-Serie adaptiert, soll am 4. Juli 2024 in Japan erscheinen. Eine Ankündigung für den Westen gibt es noch nicht und sie ist auch unwahrscheinlich.

Ursprünglich ist Run for Money nämlich ein japanisches Varietéshow-Format, in dem die Spieler vor Jägern flüchten müssen und gleichzeitig Missionen erfüllen, um sich ein Preisgeld zu sichern. Seit April 2023 gibt es eine Anime-Umsetzung.

Die aktuelle Ausgabe der japanischen Weekly Famitsu hat die ersten Screenshots zur Videospiel-Adaption von Run for Money. Auch erste Regeln, Etappen und Missionen sowie Charaktere aus dem Anime werden vorgestellt. Da Grundlage für Anime und Videospiel eine Japan-exklusive TV-Serie ist, solltet ihr besser nicht damit rechnen, Run for Money in unserem Gefilden begrüßen zu dürfen.

via Gematsu, Bildmaterial: Run for Money: The Great Mission, D3 Publisher