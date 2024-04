Premiere im deutschen Free-TV: Zwei aktuelle Pokémon-Kinofilme feiern in Kürze ihr Debüt

Zwei Pokémon-Filme werden in Kürze ihre Free-TV-Premiere feiern. Die Filme werden am 1. Mai um 11:50 Uhr direkt nacheinander ausgestrahlt – glücklicherweise ein Feiertag! Schaltet dazu Super RTL ein. Bei TOGGO plus geht es 12:50 Uhr los – die Langschläfervariante also.

Den Anfang macht Pokémon – Der Film: Mewtu schlägt zurück – EVOLUTION, der 2019 erstmals in Japan erschienen ist. Der 22. Kinofilm der Reihe ist ein 3D-Remake des ersten Pokémon-Films.

Direkt im Anschluss soll die Ausstrahlung von Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels beginnen, dabei handelt es sich um den 23. Pokémon-Kinofilm. Er feierte im Dezember 2020 sein Debüt in Japan und ist gleichzeitig der aktuelle Kinofilm.

Die Geschichte von „Geheimnisse des Dschungels“ beginnt im Okoya-Wald, einem Naturschutzgebiet, in dem Pokémon in völliger Freiheit leben. Eigentlich darf es kein Mensch betreten. Doch offensichtlich lebt sogar ein Mensch dort … ein Junge, der von dem Finsteraffen-Pokémon Zarude aufgezogen wird. Eines Tages kommt es zur wundersamen Begegnung des Jungen mit Ash.

Beide Kinofilme können derzeit auch bei Netflix gestreamt werden, aber dafür braucht es bekanntlich ein kostenpflichtiges Abo. Wenn ihr am Feiertag nichts Besseres zu tun habt, wieso dann nicht Pokémon-Filme schauen?

