Pokémon Horizonte: Neue Anime-Staffel erscheint schon bald auf einem Datenträger

Gerade erst haben die Abenteuer der neuen Anime-Helden Liko und Rory begonnen, nachdem Ash Ketchum nach gut 25 Jahren seinen Hut nehmen musste. Pokémon Horizonte läuft derzeit bei TOGGO.

Wie ein Produkteintrag bei Amazon* jedoch verrät, dürfen wir uns schon bald auf einen physischen Datenträger mit der aktuellen Staffel freuen. Um genau sein: mit dem ersten Teil der aktuellen Staffel.

„Volume 1“ enthält demnach 15 Folgen und bietet deutsche und englische Synchronisation. Einmal mehr zeichnet sich Polyband für die DVD-Version verantwortlich. Die Veröffentlichung ist – das sagt jedenfalls die Amazon-Produktseite – für den 28. Juni 2024 geplant.

Die Volume 1, bestehend aus zwei Discs, ist bereits vorbestellbar* und noch ist zu weiteren Ausgaben nichts bekannt. Aber wo eine Volume 1 ist, da ist natürlich auch eine Volume 2.

In Pokémon Horizonte stehen nach all den Jahren die zwei neuen Charaktere Liko und Rory im Fokus. Während Ash nicht mehr mit dabei ist, findet Pikachu in anderer Form natürlich trotzdem statt. Wie gefällt euch der Start in die neue Staffel bisher?

Bildmaterial: Pokémon Horizonte, The Pokémon Company