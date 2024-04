Pocketpair enthüllt Pläne, einem beliebten Feature eine große Erweiterung zu spendieren

Die Entwickler von Palworld haben eine große Erweiterung für das Bausystem des Spiels angekündigt. Die Ankündigung erfolgte über den offiziellen Pocketpair-Discord und die gleichen Informationen wurden auch via offiziellen Twitter-Auftritt des Unternehmens kommuniziert.

Während dies für Palworld-Fans aufregende Neuigkeiten sind, müssen SpielerInnen ihre Erwartungen zügeln, da der Community-Manager von Palworld, Bucky, bestätigte, dass das Upgrade des Bausystems im nächsten Update noch nicht enthalten sein wird. Aufgrund dieses Details kann der Veröffentlichungstermin für das Basisgebäude-Update noch Wochen oder sogar Monate entfernt sein.

Zuletzt enthüllte Pocketpair übrigens die Roadmap für Palworld, das nach eigenen Angaben erst bei 60 Prozent stünde – da ist also noch Luft nach oben. In der kommenden Zeit sollen weitere Elemente wie PvP, Raid-Bosse, weitere Inseln und Pals dazukommen.

„Wir sind auch bereit, neue Spielfunktionen hinzuzufügen, also werden wir die Reaktionen der Nutzer beobachten und entscheiden, was wir priorisieren, je nachdem, was alle wollen“, so Studio-Chef Takuro Mizobe.

via GameRant, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair