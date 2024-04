Pocketpair-CEO kommentiert chinesische Palworld-Klone aus dem Hause Tencent

Takuro Mizobe – CEO von Pocketpair – hat kürzlich ein Bild eines von Tencent entwickelten Palworld-Klons geteilt und seine Meinung zu potenziellen Konkurrenten im Survival-Genre geäußert.

Trotz einiger Kontroversen im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels wurde Palworld zu einem der erfolgreichsten Spiele im Jahr 2024, mit Millionen von SpielerInnen auf der ganzen Welt.

Während die Fans auf weitere Updates für Palworld warten, widmet sich Mizobe der Konkurrenz durch Entwickler in China. Via Twitter teilte Mizobe ein Bild von Tencents neuem Palworld-Klon, das verschiedene Monster zeigt, die sich um eine Farm kümmern. Dieser Klon heißt Auroria – ein neuer Koop-Sandbox-Titel, der von Tianjin Wumai Technology Co., Ltd. von Tencent entwickelt wurde.

Laut Mizobe entwickeln verschiedene andere Spieleentwickler in China bereits mobile Klone des lukrativen Titels von Pocketpair. In einigen Fällen könnte das Entwicklungsbudget für diese Spiele bis zu 10 Milliarden Yen betragen, was dem Zehnfachen des Budgets entspricht, das für die Entwicklung von Palworld erforderlich war und ist.

Palworld-SpielerInnen in Japan und auf der ganzen Welt schließen sich Mizobes Tweet an, loben den erfolgreichen Titel von Pocketpair und kommentieren das neue Spiel von Tencent. Einige Twitter-User bemerken, dass Palworld die Wettbewerbsfähigkeit im Survival-Gaming-Bereich fördert, was zu mehr Arbeitsplätzen in der Gaming-Branche führe.

Pocketpair hat jedenfalls schon die nächsten Eisen im Feuer und an Palworld wird natürlich auch weiter gewerkelt.

via GameRant, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair