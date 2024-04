PlayStation Showcase soll wohl im Mai unter anderem mit Silent Hill 2 an den Start gehen

Im kommenden Monat könnte uns das nächste PlayStation Showcase erwarten. Das behauptet jedenfalls Jeff Grubb von Giant Bomb, der erklärte, er habe „häufig“ gehört, dass im Mai entweder ein PlayStation Showcase oder eine neue Ausgabe von „State of Play“ stattfinden werde.

Nachdem das Remake von Silent Hill 2 nun auch vom ESRB klassifiziert wurde, sagt Grubb zudem, dass er den Titel im Rahmen der Präsentation erwarte – vielleicht sogar endlich mit einem Veröffentlichungstermin.

„Ich habe gehört, dass es nächsten Monat, im Mai, etwas für die PlayStation geben wird, entweder ein State of Play oder ein Showcase, also wird es das hier wahrscheinlich geben“, so Grubb. „Es sieht so aus, als würde es eher zu Showcase tendieren, es liegt definitiv in dem Zeitrahmen, in dem sie letztes Jahr ein Showcase gemacht haben.“

Stimmt: Ein PlayStation Showcase im Mai 2023 dauerte über eine Stunde und zeigte mehr als 30 Spiele sowie die Enthüllung des PlayStation Portals. Auch ein weiterer groß angelegter Konami-Titel spielte im Zuge der Präsentation eine Rolle. Immerhin kündigte man Metal Gear Solid Delta: Snake Eater an.

Das im Oktober 2022 angekündigte Remake von Silent Hill 2 befindet sich in der Entwicklung für PS5 und PC bei Bloober Team, dem polnischen Studio hinter The Medium, Layers of Fear und Blair Witch.

via VGC, Bildmaterial: Silent Hill II Remake, Bloober Team, Konami