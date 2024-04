PlatinumGames kündigt vergünstigtes Sol Cresta: Complete Set für Konsolen und PC an

PlatinumGames hat ein „Complete Set“ zu Sol Cresta für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam veröffentlicht. Das Set beinhaltet das Hauptspiel und einige der wichtigsten DLC-Inhalte zu einem reduzierten Preis.

Neben dem Shoot’em Up sind konkret die DLCs „Dramatic“ und „Legendary Fighters“ enthalten. Zum Start kostet das „Complete Set“ 22,49 Euro. Nach einem nicht konkretisierten Zeitraum kostet es dann 24,99 Euro. Darüber hinaus senkt PlatinumGames auch die Einzelpreise. Sol Cresta wird von 39,99 Euro auf 17,99 Euro gesenkt und der „Dramatic“-DLC kostet statt 9,99 Euro nur noch 5,99 Euro.

Vor einigen Jahren kündigte PlatinumGames das Shoot’em Up an – mehr oder weniger, nämlich am 1. April. Man präsentierte dabei in einem putzigen Trailer zum Spiel. Das war nicht besonders lustig, weil es durchaus im Bereich des Möglichen lag. Vermutlich hatte jemand bei PlatinumGames viel Spaß bei der Erstellung des Aprilscherzes und hat weiter daran gewerkelt. Am 1. April des Folgejahres stellte PlatinumGames das Projekt als „echt“ vor.

Sol Cresta ist ein Shoot’em Up in der Tradition von Moon Cresta und Terra Cresta. Erhebt euch wie der Phönix und erobert die Sonne zurück! Ihr steuert drei Raumjäger und befreit die Bildschirme von den Klauen des Bösen. Formation und Strategie sind von Bedeutung, dann liegt der Sieg in eurer Hand. Eine Demo ist übrigens nach wie vor verfügbar.

Bildmaterial: Sol Cresta, PlatinumGames, Hamster