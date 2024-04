One Piece: Das Konzert zum 25. Geburtstag macht auch in Deutschland halt

One Piece ist längst ein Phänomen. Mehr als 510 Millionen verkaufte Manga gibt es, 107 Bände wurden seit 1997 veröffentlicht. Der Anime feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum, 1.100 Episoden gibt es. Das feiert Toei Animation bald mit einer europaweiten Party, die auch in Deutschland Halt macht.

Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange! Gemeinsam mit Wild Faery veranstaltet Toei Animation auch eine Konzertreihe zum Geburtstag von One Piece. Die Tour beginnt am 1. Juni in Seoul und zieht dann durch Nordamerika, bevor es im August und im Oktober auch zwei Konzerte in Deutschland gibt.

Am 22. August findet One Piece 25th Anniversary Music Symphony in Köln statt, Eventim listet sogar noch eine Aufführung am Vortag. Am 26. Oktober geht es nach Berlin. Weitere europäische Tourstopps gibt es in Lyon, London, Paris und Lille.

Das Konzert wird zusätzlich zur musikalischen Darbietung die denkwürdigsten Momente der beliebten Serie auf eine riesige Leinwand projizieren. „Es ist an der Zeit, das 25-jährige Jubiläum von One Piece mit einer epischen Reihe von Musik voller Action und Emotionen zu feiern“, kündigt man an.

Das Musikprogramm enthält Fan-Lieblingslieder wie „We Are!“, „Sai sai saikyo!!!“, „Oitsumerareta“ und „Binks no Sake“ sowie einige neue Stücke, die eigens für die Jubiläumsfeierlichkeiten komponiert wurden, wie die Gear-5-Titelmusik „Ore no Saikō Chiten“ und das neue Eröffnungsstück „Assu!“.

Das Video zum Konzert:

Bildmaterial: Toei Animation, One Piece