Once Upon a Rogue’s Tale will deutsche Märchen wieder aufleben lassen

Das deutsche Indie-Studio PolyPirates aus Düsseldorf möchte deutsche Märchen wieder aufleben lassen. Und weil man normalerweise Videospiele entwickelt, nutzt man dafür genau dieses Medium. Man kündigte das Roguelike-Kartenspiel Once Upon a Rogue’s Tale an, welches strategisches Roguelike-Kartenspiel mit Würfelglück kombiniert.

„Im Kampf werden die Würfel genutzt, um Handkarten oder Charakterfähigkeiten auszuspielen. Darüber hinaus spielen die Positionen der Charaktere auf dem Spielbrett eine wichtige Rolle, was eine weitere strategische Ebene eröffnet“, heißt es in der Ankündigung. Außerhalb des Kampfes bewegt ihr euch auf einer zufällig generierten Karte.

Währenddessen wird die Geschichte in einem Märchenbuch festgehalten. Hier möchten die Entwickler mit Sprecherin Verena Mayer Kindheitserinnerungen wecken. Sie klingt „eine Mutter klingt, die ihren Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest.“ Events und Entscheidungsmöglichkeiten machen Spieldurchläufe, von denen ihr mehrere angehen sollt, abwechslungsreich.

Im Juli 2024 soll Once Upon a Rogue’s Tale in den Early-Access an den Start gehen. Schon jetzt gibt es eine spielbare Demo mit den ersten beiden Kapiteln von Rotkäppchen, die bis zu zwei Spielstunden umfasst. In einer Roadmap haben die Entwickler bereits angekündigt, dass die Demo in Zukunft auch weitere Updates erhalten wird.

Der aktuelle Trailer:

Bildmaterial: Once Upon a Rogue’s Tale, PolyPirates