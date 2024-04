Nur heute und kein Scherz: Fast jeder Wurf ist „fabelhaft“ in Pokémon GO

Nur heute und kein Scherz: The Pokémon Company veranstaltet am heutigen 1. April ein Event in Pokémon GO, bei dem alle eure „guten“ und „hervorragenden“ Würfe zu „fabelhaften Würfen“ werden.

Das ist gut für noch nicht beendete Forschungen, vor allem aber für das Sammeln zahlreicher Erfahrungspunkte. „Eine fabelhafte Gelegenheit“ heißt dieses Event dann auch. Im Rahmen neuer Event-Feldforschungen gibt es zudem Chancen auf die Begegnung mit Pandir. Details zum Event gibt es im Blog.

Pokémon GO geht steil auf seinen 10. Geburtstag zu. Und danach soll noch lange nicht Schluss sein. Wie auch, es gibt schließlich immer wieder neue Pokémon. Niantic plant schon die nächsten 10 Jahre.

„Es ist verrückt zu glauben, dass dieses Ding bald in sein nächstes Jahrzehnt gehen wird“, sagt Ed Wu. „Es [Pokémon GO] ist nicht nur gesund, es wächst auch“. Wu erklärt: „Wir investieren viel, um sicherzustellen, dass es ein großartiges Spiel bleibt und eine wirklich solide Grundlage für die nächsten zehn Jahre hat.“

