Nintendo-Fans wünschen sich mehrheitlich die Rückkehr zu alten Nintendo-Marken

Die Website Switch Weekly macht jedes Jahr eine Umfrage, mit der man herausfinden möchte, wie der aktuelle „Status der Switch“ lautet. Nun lautet der Status der Switch 2024 ziemlich wahrscheinlich: letztes Kalenderjahr der Konsole. Der Nachfolger steht in den Startlöchern, immer mehr Gerüchte gibt es dazu.

Umso interessanter ist es, was die über 3.700 TeilnehmerInnen der Umfrage so zu sagen haben. Es geht darum, wie viele Spiele Switch-Fans besitzen und welche. Welche Modelle der Konsole und in welchem Anteil sie digital kaufen. Insgesamt sind die meisten Antworten erwartungsgemäß, doch in einer Sache überrascht die Umfrage vielleicht.

Die Frage ist, ob Switch-BesitzerInnen lieber einen Nintendo-Fokus auf neue oder alte Nintendo-Marken hätten. Gemeint sind dabei keineswegs neu erdachte Marken. Mit „new titles“ meint die Umfrage recht moderne Marken wie Ring Fit Adventure, mit „old series“ hingegen Vermächtnisse wie F-Zero.

In den letzten Jahren waren die Antworten stets ausgeglichen, eher gab es eine Tendenz in Richtung moderner Marken. Doch 2024 schlug die Stimmung um. Nur noch etwa 39 Prozent wünschten sich einen Fokus auf neue Marken, während etwa 61 Prozent sich wünschten, Nintendo würde sich auf alte Marken konzentrieren.

In einer Folgefrage forderte die Umfrage, die Marken konkret zu nennen, welche sich Nintendo-Fans zurückwünschen. Am häufigsten genannt wurden Star Fox, Kid Icarus, F-Zero, Golden Sun, Earthbound und Donkey Kong. Auch „Exoten“ wie Wave-Race, Chibi-Robo, Pilotwings und Punch-out fanden Nennungen. Weitere Ergebnisse der Switch-Weekly-Umfrage findet ihr hier.

Interessant, nicht wahr? Was könnten die Gründe dafür sein? Sind Nintendo-Fans gesättigt von Marken, die in den Switch-Jahren bedient wurden, allen voran The Legend of Zelda und Super Mario? Vielleicht haben auch die vielen HD-Remaster wie jene zu Paper Mario, Another Recode oder Mario vs. Donkey Kong und die Klassiker-Veröffentlichungen für Nintendo Switch Online Erwartungen geschnürt? Wie sieht es denn bei euch aus?

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft