Neue RPGs von Nintendo: Eine Umfrage unter Fans soll offenbar die Weichen stellen

Nintendo plant offenbar bereits die Entwicklung weiterer Rollenspiele, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Konkret scheint Nintendo derzeit Ideen für neue Rollenspiele zu entwickeln, die auf der Super-Mario-Reihe basieren.

Rollenspiele mit Nintendos Maskottchen in der Hauptrolle gibt es schon seit fast drei Jahrzehnten. Seit 2020 sind drei solcher Spiele auf den Markt gekommen, die man im weitesten Sinne dem Genre zuordnet: Paper Mario: The Origami King, Mario + Rabbids Sparks of Hope und zuletzt das Remake von Super Mario RPG. Die nächste Neuauflage steckt zudem bereits mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor in den Startlöchern.

Aber Nintendo scheint bereits darüber nachzudenken, was als Nächstes kommt, wie eine kürzlich an einige Kunden verschickte Umfrage zum Ausdruck bringt. Der vom Twitter-Nutzer Aspharon geteilte Fragebogen bittet die Fans, unter anderem über ihre Lieblingselemente aus den Serien „Mario und Luigi“ und „Paper Mario“ abzustimmen.

Außerdem werden Meinungen über die DarstellerInnen potenziell neuer Abenteuer eingeholt, indem die Fans gezielt gefragt werden, ob sie lieber neue oder bekannte Gesichter in Super-Mario-Rollenspielen sehen möchten. Scheint also ganz, als würde Nintendo die Weichen für neue Rollenspiel-Abenteuer im Mario-Universum legen.

Zum 23. Mai 2024 winkt aber erstmal Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für Nintendo Switch. Wie steht ihr denn danach zu weiteren Nintendo-RPGs? Wünscht ihr euch ein RPG in einem Nintendo-Universum oder soll Nintendo lieber etwas vollkommen Neues kreieren?

via GameRant, Bildmaterial: Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, Nintendo