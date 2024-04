Neue Chance auf zwei seltene Paradox-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur eröffnet sich

The Pokémon Company hat das nächste Tera-Raid-Event vorgestellt. Das neue Event in Pokémon Karmesin und Purpur beginnt am kommenden Wochenende, konkret am Freitag, dem 26. April um 2 Uhr und dauert bis zum 7. Mai um 01:59 Uhr an. Dabei können sich TrainerInnen auf Windewoge und Eisenblatt freuen.

Und TrainerInnen dürften sich tatsächlich freuen, denn an Windewoge (Tera-Typ Wasser) und Eisenblatt (Tera-Typ Psycho) war bisher kein einfaches Herankommen. The Pokémon Company überraschte uns zum Pokémon Day 2023 mit den Raids zu diesen beiden Paradox-Pokémon, doch wer das Event verpasst hat, guckte in die Röhre.

Jetzt habt ihr erneut die Chance auf die beiden Paradox-Formen zu Suicune und Viridium, die übrigens auch noch versionsexklusiv sind. Windewoge ist nur in Pokémon Karmesin anzutreffen, während Eisenblatt in Pokémon Purpur zu Hause ist. Ihr solltet also versuchen, an Tera-Raids von Spielern teilzunehmen, die über eine andere Spieledition verfügen.

Falls ihr die beiden Pokémon schon habt, könnt ihr euch die 5-Sterne-Raids sparen. Denn wie üblich kann jedes Pokémon nur einmal pro Spielstand gefangen werden. Außer, ihr zielt auf die zusätzlichen Belohnungen (wie EP Bonbons) der Raids ab.

In anderen Pokémon-News: Panini hat gerade bekannt gegeben, dass man sich die Lizenz für die deutschsprachige Veröffentlichung der Manga-Serie zu „Karmesin und Purpur“ gesichert hat. Die Kapitel werden seit August 2023 bereits im Corocoro-Magazin in Japan veröffentlicht.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak