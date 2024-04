Neue Beta zu Kingdom Hearts: Missing-Link lädt diesmal auch westliche Fans ein

Zwei Schritte zurück, einen Schritt vor. Zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Das ist so in etwa sie Sachlage, die derzeit gefühlt bei Kingdom Hearts: Missing-Link herrscht. Eigentlich sah es in den letzten Wochen des Jahres 2023 so aus, als würde sich der Titel endlich der Fertigstellung nähern. Dann gab es ein ständiges Auf und Ab mit den Beta-Tests.

Zuletzt wurde der Android-Test ein zweites Mal kurzfristig abgeblasen. Am 2. Mai erfolgt der nächste Anlauf. Besser läuft es offensichtlich mit iOS-Geräten. Hier steht jetzt der zweite Beta-Test vor der Tür und man öffnet sich auch westlichen Ländern.

Noch bis morgen können sich Interessierte für die iOS-Beta anmelden, sofern sie aus Japan, Großbritannien oder Australien kommen. Am 1. Mai wird Square Enix die glücklichen Fans informieren, die dann vom 2. bis zum 10. Mai 2024 an der zweiten geschlossenen iOS-Beta teilnehmen dürfen. Im gleichen Zeitraum beginnt auch die Android-Beta, wenn sie nicht erneut verschoben wird.

Square Enix kommunizierte, dass für die neue etwa 3.000 Personen ausgewählt werden sollen, zu gleichen Teilen für iOS und Android. Falls ihr iOS nutzt, solltet ihr iOS 15.0 oder höher installiert haben und ein iPhone XS oder moderneres Modell besitzen. Die offizielle Website hat weitere Details parat.

Es handelt sich bei Kingdom Hearts Missing-Link um ein komplett neues Spiel für iOS- und Android-Geräte. Square Enix nennt es ein „ortsbasiertes Action-RPG“ – es wird euch in die Welten von Scala ad Caelum in die reale Welt bringen. Ihr könnt euren Charakter per GPS oder Pad durch die Welt bewegen, AP verdienen und Kämpfe austragen. Hier seht ihr Gameplay aus der letzten Beta!

Bildmaterial: Kingdom Hearts Missing-Link, Square Enix