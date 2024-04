N64-inspirierter Plattformer Corn Kidz 64 soll in Kürze für Nintendo Switch erscheinen

Corn Kidz 64 ist bereits seit geraumer Zeit für PC-Steam erhältlich und sammelte dort bislang „äußerst positive“ Bewertungen von Fans. Jetzt soll das Spiel, das offensichtlich von einer Nintendo-Ära geprägt ist, auch für eine Nintendo-Konsole erscheinen.

Der von BogoSoft entwickelte 3D-Plattformer, der seine Inspiration aus den N64-Spielen zieht, wird am 19. April 2024 für 6,99 US-Dollar im Nintendo eShop verfügbar sein. Im europäischen eShop ist das Spiel derzeit noch nicht gelistet.

An Super Mario 64, Banjo-Kazooie oder Gex: Enter the Gecko wird Corn Kidz 64 wahrscheinlich nicht heranreichen und gewiss solltet ihr auch ein kleines bisschen N64-Nostalgie mitbringen. Dann erwartet euch eine „kinderfreundliche“ Version des Stephen-King-Klassikers Children of the Corn, der in Zukunft auch noch der N64-Controller-Support hinzugefügt werden soll.

Der Steam-Launchtrailer:

via GameRant, Bildmaterial: Corn Kidz 64, BogoSoft