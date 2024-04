In Japan könnt ihr eure Kids jetzt mit Mario- und Luigi-Kimonos schmücken

Gemeinsam mit Studio Alice hat Nintendo in Japan neue Kimonos an den Start gebracht, die von Mario und Luigi inspiriert sind. Ein bisschen Harry Potter mag auch noch drin stecken, oder sind das nur die Fotos?

Die Kinder-Kimonos sind jetzt jedenfalls in den allermeisten der 460 Filialen von Studio Alice in Japan verfügbar und laut Hersteller bestens für das Kinderfest Shichi-Go-San geeignet, das in jedem Jahr am 15. November begangen wird. Geeignet sind die Kimonos für Mini-Marios und Mini-Luigis von 100 bis 110 cm.

Der Mantel ist wendbar, sodass sich Kinder jederzeit umentscheiden können, ob sie als Mario oder als Luigi auftreten möchten. Studio Alice ist eine in Japan populäre Fotostudio-Kette, in der man seine Kids in unterschiedlichsten (oft traditionellen) Kostümen fotografieren lassen kann.

Die größeren Mario- und Luigi-Fans unter uns dürfen sich mit den Klamotten trösten, die Gelato Pique kürzlich auch bei uns im Westen zu den beiden Klempner-Brüdern veröffentlicht hat. Hier gab es kürzlich auch eine brandneue Peach-Kollektion.

Auf der japanischen Website von Nintendo findet ihr die Kollektion, die den Kids übergestreift wird, auch auf Einzelbildern. Dort wird auch ein Fotobuch präsentiert, das Nintendo-Fans dazu erwerben können.

via Siliconera, Bildmaterial: Nintendo, Studio Alice