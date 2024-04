Ihr bekommt jetzt drei physische Games, die es im Westen nicht gibt, für 100 US-Dollar

In den neuen „Bundle Deals“ bei Play-Asia könnt ihr euch drei Games für 100 US-Dollar sichern. Klingt erstmal nicht besonders verlockend, aber ist es für Sammler durchaus. Denn Play-Asia verkauft naturgemäß viele Spiele als Handelsversion, die es im Westen nur digital gibt. Und das mit deutschen und englischen Texten.

So gibt es in Asien zum Beispiel Final Fantasy IX physisch für die Switch* und Like a Dragon Gaiden physisch für PS5* – diese beiden bieten sogar deutsche Texte! Mit dabei sind außerdem unter anderem Apollo Justice: Ace Attorney, Omega Labyrinth Life, Project Zero V oder SaGa Frontier Remastered. Diese und viele weitere Games gibt es bei uns nur digital.

In Asien gab und gibt es sie physisch, wobei oft genug englische und sogar deutsche Texte auf der Cartridge respektive Disc sind. Das ist natürlich nicht ausnahmslos der Fall, ihr solltet deshalb auf den Zusatz „Multi Language“ achten oder die Produktbeschreibung lesen.

Mit dabei sind weiterhin Handelsversionen mit mindestens englischen Texten zu .hack//G.U. Last Recode, Romancing SaGa 2, River City Girls 1 & 2, Umbraclaw, Seven Pirates H, Moero Crystal H und mehr. Ihr müsst die Artikel über die Aktionsseite* auswählen, sonst funktioniert der Spaß nicht!

Es gilt zu beachten: Die Einfuhrumsatzsteuer wird immer fällig, zollfrei ist eure Lieferung aber bis 150 Euro. Einfuhrumsatzsteuer könnt und müsst ihr gleich bei Play-Asia an der Kasse leisten, weshalb ihr letztlich bei ca. 115 Euro landet. Viel Spaß beim Stöbern und der Vervollständigung eurer Regalsammlung!

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio