Honkai: Star Rail feiert ersten Geburtstag in Berlin mit einem Anniversary Event

Honkai: Star Rail wird auch schon wieder ein Jahr alt. Hoyoverse lässt sich wie immer nicht lumpen und veranstaltet ein Anniversary Event. Physisch sogar – und deutsche Fans sind neben die französischen die einzigen glücklichen in Europa.

Zuletzt gab es einen Pop-up-Store zu Genshin Impact in Berlin und auch Honkai-Fans müssen in die Bundeshauptstadt reisen, wenn sie am Anniversary Event zu Star Rail teilnehmen möchten. In der NBB Gallery (Karl-Marx-Allee 85) eröffnet die mysteriöse Interstellare Reiseagentur. Für begrenzte Zeit, nämlich konkret schon seit ein paar Tagen und bis zum 10. April 2024.

Trailblazer können dort auf „Erkundungsreise zu all den verschiedenen Welten“ gehen, an „Reiseberatungen teilnehmen“ und Preise gewinnen – stilecht an einem riesigen Gacha-Automaten. Der soll allerdings, wenig realistisch, eine 100-prozentige Gewinnchance bieten.

Es werden Artworks ausgestellt und natürlich auch Fan-Artikel verkauft. Ihr könnt euch mit Fans und Cosplayern austauschen und an weiteren Aktionen teilnehmen. Apropos Aktion: Diese ist vorab erforderlich, denn ihr müsst euch für einen Besuch anmelden.

Honkai: Star Rail ist kostenlos spielbar und seit April 2023 für PCs und Mobilgeräte erhältlich. Im Oktober folgte dann auch eine PS5-Umsetzung. Honkai: Star Rail bietet eine Spielwelt, die Mythen und Legenden mit einem Sci-Fi-Setting im Weltraum verbindet.

Bildmaterial: XU LIPING, Honkai: Star Rail, Hoyoverse