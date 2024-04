Historische Auswahl: Super Marios seltener Widersacher startet auf Nintendo Switch durch

Nintendo war in diesem Jahr schon recht spendabel, was den Output bei Nintendo Switch Online angeht. Feine Klassiker wie Harvest Moon 64, Golden Sun oder Battletoads in Battlemaniacs hat man bereits im Rahmen des Abos spielbar gemacht.

Zuletzt gab es im März mit F-Zero: Maximum Velocity einen Game-Boy-Advance-Klassiker. Jetzt sind also wieder SNES-Games an der Reihe. Nintendo kündigte an, dass drei Spiele ab heute dem Line-up von Nintendo Switch Online hinzugefügt werden.

Die Kommentarspalten in den sozialen Medien sind zwar größtenteils wenig begeistert, aber Nintendo hat eine tolle und geschichtsträchtige Auswahl getroffen. Amazing Hebereke, SUPER R-TYPE und Wrecking Crew ’98 haben mehr zu erzählen, als es auf den ersten Blick scheint.

Mit Amazing Hebereke (SNES) feiert ein Sunsoft-Spiel nach 30 Jahren sein Debüt im Westen. Das Fighting-Game des legendären japanischen Entwicklers erschien im März 1994 für das Super Famicom und nie außerhalb Japans. Der Start bei Switch Online ist also durchaus wertvoll. Sunsoft feierte vor einigen Monaten sein Comeback und ist derzeit vor allem bestrebt, sein Vermächtnis zu ehren.

Auch Wrecking Crew ’98 (SNES) wurde bislang nicht im Westen veröffentlicht. Der NES-Titel Wrecking Crew schaffte es zwar nach Amerika und Europa, der SNES-Nachfolger, der sein japanisches Erscheinungsjahr im Titel trägt, jedoch nicht. Wie in Wrecking Crew, das übrigens seit 2019 schon bei Switch Online verfügbar ist, gilt es, eine große Baustelle zu zerstören. Vorarbeiter Spike, einer der wohl ältesten Widersacher Super Marios, hat in beiden Spielen einen Auftritt und versucht, Marios Unterfangen zu sabotieren.

Vorarbeiter Spike hatte nach den Wrecking-Crew-Spielen später erneut einen Japan-exklusiven Gastauftritt in Mobile Golf für Game Boy Color. Ansonsten spielte er in der langen Mario-Geschichte kaum mehr eine Rolle. Bis zu seinem Auftritt in Der Super Mario Bros. Film wohlgemerkt – doch die meisten Zuschauer dürften um seine Vergangenheit gar nicht wissen. Dass das Puzzle-Spiel Wrecking Crew ’98 jetzt auch im Westen spielbar ist: super!

Apropos super: Der Dritte im Bunde ist SUPER R-TYPE. Dieser 1991 von Item veröffentlichte Shooter-Klassiker erschien seinerzeit auch im Westen und wurde bereits 2008 für die Wii Virtual Console neu aufgelegt. Seht nachfolgend Einblicke zum April-Update im Video von Nintendo America.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wrecking Crew ’98, Nintendo via Youtube